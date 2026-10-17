Yasa dışı bahse geçit yok: 1 milyar 520 milyon TL’lik işlem hacmi belirlendi! 26 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık eden şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları kapsamında, B.S. ve B.Y. isimli şüpheliler tarafından yasa dışı bahis şebekesi oluşturulduğu, organizasyon tarafından para karşılığında hesap toplayıcılar görevlendirildiği, bu şüpheliler arasında ilçe ilçe görev dağılımı yapıldığı ve referans sistemiyle üçüncü şahıslara suç faaliyeti amacıyla sahte şirketler açtırıldığını tespit etti.