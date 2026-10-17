Yasa dışı bahse geçit yok: 1 milyar 520 milyon TL’lik işlem hacmi belirlendi! 26 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık eden şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları kapsamında, B.S. ve B.Y. isimli şüpheliler tarafından yasa dışı bahis şebekesi oluşturulduğu, organizasyon tarafından para karşılığında hesap toplayıcılar görevlendirildiği, bu şüpheliler arasında ilçe ilçe görev dağılımı yapıldığı ve referans sistemiyle üçüncü şahıslara suç faaliyeti amacıyla sahte şirketler açtırıldığını tespit etti.
26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Aralarında 13 şirket hesabının da bulunduğu, toplam 1 milyar 520 milyon TL işlem hacmine sahip banka hesaplarının 7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçunda kullanıldığı da belirlendi. Ekipler, şebekenin faaliyetleri ve para akışının deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü kapsamlı fiziki ve teknik takipli çalışmaların ardından eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 26'sı tutuklandı.