Yasa dışı silah imalatı yapan Gökhan Çetin çetesine operasyon: 28 şahıs adliyede!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Gökhan Çetin liderliğinde silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 62 adreste yapılan aramalarda 54 tabanca, 4 kalem görüntülü suikast silahı, 22 bin 500 Euro, 17 silah gövdesi, 2 kurusıkı tabanca, 88 şarjör, bin adet fişek, 1 adet eylem amaçlı balistik yelek ve maske, çok sayıda silah parçası ve 2 adet el telsizi ele geçirildi.

28 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyonda 30 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakılırken, 1 kişi hakkında ise ek gözaltı kararı verildi. 28 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.