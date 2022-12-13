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Giriş Tarihi: 14.12.2022

Yasadışı bahis çetesine ikinci dalga operasyon

Yasadışı bahisten elde edilen geliri, öldürülen kumarhaneci Halil Falyalı ve ekibinin kripto hesaplarına gönderen çeteye yönelik ikinci dalga operasyonu düzenlendi. 107 kişi gözaltına alındı, 808 milyon liraya el konuldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Yasadışı bahis çetesine ikinci dalga operasyon
KKTC'te öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürüne ait kripto varlık hesaplarına yasadışı bahisten gelen parayı göndererek 2.5 milyar TL suç geliri elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik dün ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi.



Falyalı ve grubuna yönelik, "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve "Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama" suçu çerçevesinde, 20 Ekim'deki ilk operasyonda 8 ilde 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Devam ettirilen teknik ve fiziki çalışmaların ardından dün ikinci operasyon düzenlendi. 20 ilde 136 şüpheliye yönelik Uluslararası Sanal Ağ Operasyonu'nda 107 kişi gözaltına alındı, 808 milyon liraya el konuldu. Antalya'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, nisandan itibaren yapılan araştırmalar sonunda ekim ayında bir ön operasyon yapıldığını hatırlattı.



SİTELER MALTA'DA
Soruşturmanın detaylarına göre yasadışı bahis şebekesinin yurtdışında 15 bahis sitesi tespit edildi. Sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildiği, sunucuların Malta'da olduğu belirlendi. Şüphelilerin Türkiye, KKTC ve Güney Kıbrıs bağlantılarının olduğu anlaşıldı. Yasadışı bahis sitelerinin Türkiye'de, özellikle kaçak maç yayını yapan siteler başta olmak üzere, sosyal medya uygulamaları ile fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezi aramaları yoluyla büyütülmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı. Yine oynayıcıların kendilerini tercih etmesi için yüksek miktarda bonus ve yüksek oranlar verilerek oyuncuların sayılarının artırıldığı belirlendi. Yasadışı bahis dışında çok çeşitli farklı kumar oyununa da sitelerde yer vererek, oynayıcı sayılarını genişlettikleri bilgisine ulaşıldı.



BAHİS SİTELERİNE VPN İLE GİRİŞ YAPILDI
Yasadışı Bahis ve Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçunu işleyen sanal ağ yapısı deşifre edilirken, çok sayıda kişinin oynayıcı olarak yasadışı bahis sitelerini kullandıkları, yine yasadışı bahis sitelerine kullanıcıların VPN yöntemiyle bağlandıkları belirlendi. Sitelerin kasa hesabını kendilerinin oluşturduğu bir muhasebe programı üzerinden tutan organizasyonun, internet sitelerindeki canlı destek hattından oynayıcılarla irtibat kurdukları ve oynayıcıların gerekli ödemeyi yapması için birçok alternatifli ödeme yöntemi sunduğu öğrenildi. Ayrıca, güvenlik ve mali birimlerin takibinden kaçmak ve yapının deşifre olmasını engellemek için birçok yöntem kullandıkları otaya çıktı.

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Yasadışı bahis çetesine ikinci dalga operasyon
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