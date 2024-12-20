Yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

ADANA Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahis oynattığı belirlenen 4'ü kadın 32 şüpheliyi tespit edip teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin, yurtdışı merkezli bir şirketten panel ve site satın alıp, bu sitelerde spor müsabakalarına bahis oynattıkları belirlendi. Adana merkezli Ankara, Antalya ve Konya'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda 32'si de gözaltına alındı. Yapılan aramada da bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayara da el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.