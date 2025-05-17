Yasadışı bahis operasyonunda 33 şüpheli yakalandı: 9 şüpheli tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet ettikleri belirlenen şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yapmış olduğu hassas ve titiz çalışmalarla birlikte yapılan takip ile eş zamanlı Mersin merkezli, İstanbul, Ankara, Malatya olmak üzere 4 ilde yapılan operasyon sonucunda,

suç örgütünün vatandaşları ikna ederek ücret karşılığında banka hesabı açtırdığı ardından bu hesap bilgilerini toplayıp yurt dışında 100 den fazla illegal yasa dışı bahis organizasyonunu yürütenlere vererek yasa dışı bahiste kullandığı tespit edildi.

Yapılan operasyon neticesinde suç örgütü şüphelisi 33 kişi yakalanarak göz altına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar sonucunda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda dosya kapsamındaki 38 şüpheliden 5 kişi ifadesi sonrası savcılıktan serbest bırakılırken, diğer şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9 şüpheli tutuklandı. 5 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.