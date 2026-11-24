Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından satın alınan yazılımla kurdukları internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen çeteyi 6 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

3 MİLYAR 100 MİLYON LİRA

Kentte ofis kurdukları belirlenen suç şebekesinin, elde edilen illegal gelirin takibini zorlaştırmak için çok sayıda banka hesabına transfer ettikten sonra kripto varlığa dönüştürerek yurt dışına çıkardığı tespit edildi. Polisin yaptığı incelemede çete üyesi 11 şüpheliye ait banka hesaplarındaki para hareketliliğinin 3 milyar 100 milyon lira olduğu belirlendi.

AYLIK 70 BİN LİRA PRİM ÖDEMESİ

Gerekli delilleri toplayan polis, operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 11 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca şüphelilerin, banka hesaplarını suçta kullandıran kişilere aylık 70 bin lira ile işlem başına prim ödediği belirtildi.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ OLDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör