Yasadışı bahiste 3 tutuklama

16 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.Yasadışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, sosyal medya fenomenlerini de kapsadı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen 4 aylık çalışmalar sonucunda, sosyal medya platformlarında yasadışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan, insanları bu suçları işlemeye teşvik eden 27 kişi yakalandı. İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 16 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyale de el kondu.Operasyona yakalanan yüksek takipçisi bulunan fenomen isimler arasında Ferhat Koç, Zeynep Buse Korkmaz, Mustafa Yılmaz, Burak Akyüz, Pınar Mızrak, Umut Doğanay gibi tanınmış isimler de yer alıyor.İstanbul'da gözaltın alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Elanur Bulut tutuklanırken, Buse Şahin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.