Yasadışı doku ticaretine operasyon: 41 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, mart ayında gelen iki ayrı ihbar üzerine yasadışı üreme hücresi (yumurtalık) ticareti yapan uluslararası şebekeye yönelik İstanbul merkezli 14 ilde dev operasyon düzenlendi. Soruşturmada, organizasyonun başında yer alan Hacer T.'nin önce donör olarak sisteme girdiği, zamanla yapının liderliğine yükselerek kadınları Kıbrıs'a yönlendirdiği belirlendi. Hacer T.'nin donör kadınların fiziksel özelliklerini, göz ve saç renklerini içeren kataloglar, fotoğraf ve videolar hazırlayarak alıcılara sunduğu; bu illegal çarkı sevgilisiyle birlikte yönettiği tespit edildi. Şebeke, Hacer T.'nin aldatıldığını öğrenen ve boşanma aşamasında olduğu eşinin ihbarıyla deşifre oldu. Diğer ihbarda ise Pendik'te özel muayenehanesi bulunan Kadın Doğum Doktoru Soner S.'nin donörleri muayene edip yumurtalık sayılarına göre Kıbrıs'a sevk ettiği ortaya çıkarıldı.

41 DONÖR KADINDAN 811 HÜCRE

MASAK kayıtlarının incelenmesiyle 41 donör kadının toplam 811 kez üreme hücresi sattığı, hücrelerin tanesinin 60-80 euro karşılığında 3 ayrı hastanede ameliyatla alındığı saptandı. Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan Batum hattında yürütülen işlemlerden en az 2 milyon euro haksız kazanç sağlandığı, Gürcistan ve Arnavutluk'taki kliniklerin yalnızca mavi göz ve sarı saç kriteri olan kadınları kabul ettiği belirlendi. Aralarında 1 örgüt lideri, 5 yönetici, 41 donör kadın, 2 kadın doğum uzmanı ve 4 seyahat organizatörünün yer aldığı 53 şüpheliden 41'i gözaltına alındı. Kıbrıs'ta kliniği bulunan doktor Hayat İ. de yakalanırken, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 7'si yurtdışında toplam 11 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan bu tür suç yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör