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Giriş Tarihi: 4.12.2024 20:31 Son Güncelleme: 4.12.2024 20:45

Yasak aşk canından etti

Aksaray’da evli bir kadınla ilişki yaşadığı ileri sürülen 26 yaşındaki Mikail Ö., kadının eşinin eve gelmesi üzerine panikleyip, kaçmak isterken dördüncü kattan aşağıya düştü. Mikail Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaan ATALAY
Yasak aşk canından etti

Olay, akşam saatlerinde Hasas Mahallesinde yaşandı. Mikail Ö. iddiaya göre yasak aşk yaşadığı evli bir kadının evine geldi. İkili evdeyken kadının eşi G.A. da aniden eve geldi. Bu sırada paniğe kapılan Mikail Ö., kaçmak isterken 5 katlı binanın 4. katından aşağı düştü. Mikail Ö. ağır şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan Mikail Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. G.A. ve eşi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Yasak aşk canından etti
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