Yasak aşk, şantaj ve yapay zekayla gelen vahşet! Tekirdağ’daki teyze cinayetinde kan donduran ifadeler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesini sarsan korkunç cinayetin yankıları sürüyor. 70 yaşındaki teyzesi Binnaz Eriş'i acımasızca katlettikten sonra delilleri yok etmek için evi ateşe verdiği iddia edilen İnci Çalışkan ile cinayeti azmettirmekle suçlanan eski sevgilisi Ö.B.'nin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.
Cinayet öncesi yapay zekâ üzerinden vahşet yöntemleri aradığı tespit edilen baş şüpheli Çalışkan duruşmaya getirilmezken; mahkeme salonunda ortaya saçılan yasak aşk, "çocuğu ailene söylerim" tehditleri ve gizli para transferleri dinleyenlerin kanını dondurdu.
"EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE BIRAKTIM": AZMETTİRİCİ ŞÜPHELİSİNDEN SUÇLAMALARA RET
Tasarlayarak kasten öldürme ve yağmaya azmettirmekle suçlanan Ö.B., mahkemedeki savunmasında hakkındaki tüm iddiaları reddetti. İnci Çalışkan ile 2019'da 3-4 aylık bir gönül ilişkisi yaşadığını itiraf eden Ö.B., "Evli olduğunu öğrenince ilişkiyi bitirdim. Çocuğun benden olduğunu söyleyerek ara sıra para istiyordu. Maktulü tanımam, bu vahşetle hiçbir ilgim yok" sözleriyle kendini savundu.
GERÇEĞİ KARAKOLDA ÖĞRENEN KOCA: "YASAK AŞKTAN HABERİM YOKTU"
Duruşmada dinlenen İnci Çalışkan'ın eşi C.Ç. ise eşinin başka bir adamla ilişkisi olduğunu cinayet sonrası polis merkezinde öğrendiğini açıkladı. Olay günü işinde olduğunu ve teyze Binnaz Eriş ile aralarında bir husumet bulunmadığını belirten koca, hesaplarındaki şüpheli para hareketlerinin ise aile birikimlerine ait altınların bozdurulmasından kaynaklandığını savundu.
ŞANTAJ İDDİASI: "KOCANA VE AİLENE SÖYLERİM DİYE TEHDİT EDİYORDU"
Mahkemede tanık olarak dinlenen D.B.'nin ifadeleri ise cinayetin ardındaki karanlık sırları gözler önüne serdi. İnci Çalışkan'ın Ö.B. tarafından tehdit edildiğini iddia eden tanık, "İnci hamile kalınca Ö.B., 'Çocuğun benden olduğunu kocana ve ailene söylerim' diyerek ona şantaj yapıyordu" dedi.
ACILI AİLENİN FERYADI: "EVE SÜREKLİ GİRİP ÇIKAN BİRİYDİ"
Vahşice öldürülen Binnaz Eriş'in oğlu Serkan Eriş, mahkemede yaşadıkları tarif edilemez acıyı anlattı. Katil zanlısı kuzeninin, annesinin evine sürekli girip çıkan ve güvenilen biri olduğunu vurgulayan Eriş, ailecek perişan olduklarını belirterek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
CİNAYETİN GEÇMİŞİ: YAPAY ZEKADAN ÖLÜM PLANI VE KANLI BIÇAK
Geçtiğimiz Ocak ayında Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yangın çıkan evde Binnaz Eriş'in bıçaklanmış cesedi bulunmuştu. Soruşturma, korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı; yeğen İnci Çalışkan cinayet öncesi yapay zekâda "öldürme yöntemleri" aramış, evinde bulunan bıçakta ise teyzesinin kanı tespit edilmişti.
DAVA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, cinayetin baş şüphelisi İnci Çalışkan'ın "cezaevi iş yoğunluğu" gerekçesiyle salona getirilemediği duruşmada ara kararını açıkladı. Çalışkan'ın tutukluluğunun devamına, azmettirmekle suçlanan Ö.B.'nin ise adli kontrol şartının sürdürülmesine karar verilerek duruşma 4 Şubat 2027 tarihine ertelendi.