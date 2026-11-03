Yasak aşk, şantaj ve yapay zekayla gelen vahşet! Tekirdağ’daki teyze cinayetinde kan donduran ifadeler

ŞANTAJ İDDİASI: "KOCANA VE AİLENE SÖYLERİM DİYE TEHDİT EDİYORDU"

Mahkemede tanık olarak dinlenen D.B.'nin ifadeleri ise cinayetin ardındaki karanlık sırları gözler önüne serdi. İnci Çalışkan'ın Ö.B. tarafından tehdit edildiğini iddia eden tanık, "İnci hamile kalınca Ö.B., 'Çocuğun benden olduğunu kocana ve ailene söylerim' diyerek ona şantaj yapıyordu" dedi.

ACILI AİLENİN FERYADI: "EVE SÜREKLİ GİRİP ÇIKAN BİRİYDİ"

Vahşice öldürülen Binnaz Eriş'in oğlu Serkan Eriş, mahkemede yaşadıkları tarif edilemez acıyı anlattı. Katil zanlısı kuzeninin, annesinin evine sürekli girip çıkan ve güvenilen biri olduğunu vurgulayan Eriş, ailecek perişan olduklarını belirterek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.