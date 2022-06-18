Yasak aşklarını ifşa eden kadından böyle intikam aldı! Cinsel içerikli mesajlarla 65 bin liralık şantaj

Bu şekilde mağdur dolandırılıyor. Dolandırıcının eski sevgilisinin fark etmesi sebebiyle kim olduğu ortaya çıkıyor. Bu kişilerin açığa çıkmama ihtimali de oluyor. Bu konuyla alakalı elimize gelen çok dosya var. Buradaki olayda kişi fake hesap açmış olsa bile kendi IBAN numarasını paylaştığı için IBAN sahibi olarak ortaya çıkıyor; ama çoğu dolandırıcı dolandırırken başkalarının hesap numarasını kullanıyor. Bu şekilde başkaları da mağdur oluyor" diye konuştu.