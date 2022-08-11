Haberler Yaşam Haberleri Yasak Krallık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The Forbidden Kingdom - Yasak Krallık filmi bu akşam TV’de!
Giriş Tarihi: 11.8.2022 13:50

Yasak Krallık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The Forbidden Kingdom - Yasak Krallık filmi bu akşam TV’de!

Yönetmen koltuğunda Rob Minkoff’un oturduğu Yasak Krallık filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında film severlerle buluşuyor. Başrolünde Jackie Chan’in yer aldığı Yasak Krallık filmi, aksiyon ve macera sahneleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. 2008 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Yasak Krallık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yasak Krallık filmi hakkında tüm merak edilenler…

Yasak Krallık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The Forbidden Kingdom - Yasak Krallık filmi bu akşam TV’de!

Senaryosunu John Fusco'nun üstlendiği Yasak Krallık filmi, bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Çin Edebiyatı'nın klasiklerinden biri olan ''Batı'ya Yolculuk'' kitabından sinemaya uyarlanan Yasak Krallık filmi, aksiyon ve macera sahneleriyle beğeni topluyor. Özellikle Jackie Chan filmlerini sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği film ile ilgili olarak ''Yasak Krallık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte orijinal adı The Forbidden Kingdom olan Yasak Krallık filmi hakkında bilgiler…

YASAK KRALLIK FİLMİ KONUSU

Jason, kung-fu filmlerinin ve Hong Kong sinemasının hayranı olan Amerikalı bir çocuktur. Hayranı olduğu bu filmleri, Yaşlı Sekme adında kör bir adamın işlettiği tefeci dükkanından almaktadır.

Jason, günün birinde bu dükkanda antika bir eşyaya rastlar. Bu eşya, Çin imparatorlarından Monkey King'in savaş kılıcıdır. Bu kutsal emaneti eline alan Jason, bir anda zaman içinde yolculuk yapar ve kendini eski Çin'de bulur.

Burada sarhoş bir kung-fu ustası olan Lu Yan, sihirli güçlere sahip olan Silent Monk ve güzel Golden Sparrow ile karşılaşır. Bütün bu insanların amacı ise kötü niyetli Jade Warlord'un elinden kralı kurtarmaktır.

YASAK KRALLIK FİLMİ OYUNCU KADROSU

  • Jet Li
  • Jackie Chan
  • Michael Angarano
  • Collin Chou
  • Liu Yi Fei
  • Li Bingbing
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasak Krallık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The Forbidden Kingdom - Yasak Krallık filmi bu akşam TV’de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA