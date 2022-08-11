Yasak Krallık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The Forbidden Kingdom - Yasak Krallık filmi bu akşam TV’de!

Senaryosunu John Fusco'nun üstlendiği Yasak Krallık filmi, bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Çin Edebiyatı'nın klasiklerinden biri olan ''Batı'ya Yolculuk'' kitabından sinemaya uyarlanan Yasak Krallık filmi, aksiyon ve macera sahneleriyle beğeni topluyor. Özellikle Jackie Chan filmlerini sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği film ile ilgili olarak ''Yasak Krallık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte orijinal adı The Forbidden Kingdom olan Yasak Krallık filmi hakkında bilgiler…
Jason, kung-fu filmlerinin ve Hong Kong sinemasının hayranı olan Amerikalı bir çocuktur. Hayranı olduğu bu filmleri, Yaşlı Sekme adında kör bir adamın işlettiği tefeci dükkanından almaktadır.
Jason, günün birinde bu dükkanda antika bir eşyaya rastlar. Bu eşya, Çin imparatorlarından Monkey King'in savaş kılıcıdır. Bu kutsal emaneti eline alan Jason, bir anda zaman içinde yolculuk yapar ve kendini eski Çin'de bulur.
Burada sarhoş bir kung-fu ustası olan Lu Yan, sihirli güçlere sahip olan Silent Monk ve güzel Golden Sparrow ile karşılaşır. Bütün bu insanların amacı ise kötü niyetli Jade Warlord'un elinden kralı kurtarmaktır.