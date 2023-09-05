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Giriş Tarihi: 5.9.2023 14:04 Son Güncelleme: 5.9.2023 14:29

Yaşam mücadelesi veren minik Elif hayatını kaybetti

Adana’da amcası Burak Yalçınkaya tarafından vurulan 9 yaşındaki Elif Yalçınkaya yaşam mücadelesi verdiği hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Yaşam mücadelesi veren minik Elif hayatını kaybetti

Adana'da 29 yaşındaki Burak Yalçınkaya'nın, ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya (37) ve yeğeni Yağmur'u (6) tabancayla öldürüp intihar ettiği olayda, ölü sayısı 4'e çıktı. Burak Yalçınkaya'nın başından vurarak ağır yaraladığı 9 yaşındaki yeğeni Elif Yalçınkaya'da hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

AİLE YEMEĞİNDE

Olay, 29 Ağustos'ta merkez, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya (62) ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin, yengesi Esra (34) ve yeğenleri Elif ile Yağmur Yalçınkaya'ya, çıkan tartışmada, tabancayla ateş açtı. Şüpheli, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yalçınkaya'nın olay yerinde öldüğü belirlendi, diğer yaralılar ise hastanelere kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Minik Yağmur Yalçınkaya, 30 Ağustos akşamı, Burak Yalçınkaya ise 31 Ağustos gecesi tedavi gördükleri hastanede öldü. Başından vurulan ve hastanede tedavisi süren 9 yaşındaki Elif Yalçınkaya da tüm müdahalelere rağmen bugün, sabaha karşı hayatını kaybetti. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen Yalçınkaya'nın cenazesinin, işlemlerin ardından Buruk Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Elif'in ölümüyle olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı. Yaralı Hacer ve Esra Yalçınkaya'nın ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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Yaşam mücadelesi veren minik Elif hayatını kaybetti
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