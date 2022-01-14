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Giriş Tarihi: 14.1.2022 13:47 Son Güncelleme: 14.1.2022 14:10

Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü alan Civelek, köyünde kuş dili ve kemençe eşliğinde karşılandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü alan Civelek, köyünde kuş dili ve kemençe eşliğinde karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erdoğan'dan “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödülünü Kuş Dili icracısı olarak ödül alan Mustafa Civelek, köyünde Kuş Dili ve kemençe eşliğinde karşılandı. Yaşayan İnsan Hazinesi Civelek, köyüne geldiğinde köy halkına kuş dili ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletti.

Önceki Gün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri" Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'ne oğlu Yılmaz Civelek ve kızı Muazzez Köçek il katılan Giresun'lu Kuş Dili icracısı 77 yaşındaki Mustafa Civelek, tören sonrası döndüğü Giresun'un Çanakçı İlçesine bağlı Kuşköy Köyü'nde kuş dili ve kemençe eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Kuş Dili ile köylülerine seslenen Civelek "Size Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgi ve selamlarını getirdim" dedi.

Beştepede düzenlenen ödül töreninde çok duygulandığını ifade eden Mustafa Civelek, "Çocuklarımla davet edildiğimiz ödül töreninde çok duygulandık. İsmim anons edildiğinde ayaklarım titriyordu. Kızım ve Oğlum ile sahneye çıktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız ile kısa süre sohbet edebilme imkanı bulduk.Kuş dili ile ona sevgi ve saygılarımı ilettim. Cumhurbaşkanımızı Giresun'a köyümüze davet ettim. Başkanımız da bana, kKöyümüze gelmek istediğini ama en kötü ihtimalle eski Başbakanımız Binali Yıldırım'ı kendisi adına mutlaka köyümüze göndereceğini söyledi. Onu çok seviyorum. Allah ona başımızdan eksik etmesin, ona güç versin." dedi.

Ankara'daki ödül töreni sonrası Giresun'un Çanakçı ilçesi Kuşköyü'e döndüğünde köy halkının onları kemençe ile karşıladıklarını belirten Mustafa Civelek, "Köyümüzde bize coşkulu bir karşılama yapıldı.

Kemençeler çaldı, herkes gönlünce eğlendi. Bende köylülerimize kuş dili ile Cumhurbaşkanımızın selamını ilettim" dedi. Köydeki kemençe eşliğinde kutlamalar gün boyu devam etti.

Ödül törenine babasıyla birlikte giden Yılmaz Civelek, "Ödül töreni için babamı sahneye davet ettiklerinde bende o sırada Cumhurbaşkanımız ile yüz yüze görüşme imkanı buldum. Babam o sırada Cumhurbaşkanımıza Sizi köyümüze davet ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanımız da köyümüze gelmek istediğini söyledi. Çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımızı köyümüze bekliyoruz." dedi.

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Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü alan Civelek, köyünde kuş dili ve kemençe eşliğinde karşılandı
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