‘Yaşayan kütüphane’ 1 yaşında

Geçmişi 18. yüzyılın ortalarına uzanan Rami Kışlası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde aslına uygun şekilde restore edilerek geçen yıl bugün kütüphane olarak açıldı. Avrupa'nın en büyük kütüphanesi unvanına sahip Rami Kütüphanesi, 51 bin metrekarelik peyzaj alanıyla dünyanın 3. en büyük alana sahip kütüphane olarak anılıyor. Tarihi dokusu, teknolojiyi kullanışı ve 4 bin 200 kişi kapasiteli oturma alanlarıyla göz kamaştıran Rami Kütüphanesi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 3 bin etkinlikle her yaştan insanın kendisini geliştirmesine ve keyifli vakit geçirmesine olanak sağladı. 2 milyon kitap kapasiteli Rami Kütüphanesi, 1 yılda 2.5 milyon ziyaretçi ağırlarken 25 bin kayıtlı üyeye ulaştı, 110 bin ödünç kitabı okurlarla buluşturdu. Modern kütüphanecilik örneği olan kütüphaneninFelsefe ve Psikoloji, Doğa Bilimleri ve Matematik, Din, Tarih ve Coğrafya, Atatürk İhtisas Kütüphanesi salonları da öğrencilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Fotoğraf, hat, ciltleme gibi atölyeleri de bulunan kütüphanede görme engelliler için kitap seslendirme odası ile çocuk oyun alanları var. "Yaşayan kütüphane" konsepti ile 7/24 hizmet veren kütüphanenin etüt salonları öğrenciler arasında revaçta. Kütüphanenin müdavimleri, kütüphanenin hayatlarına nasıl etkilediğini SABAH'a anlattı."YKS'ye hazırlanırken gelmeye başladım. Haftada 3-4 gün geliyorum. Bu kütüphane bana motivasyon kaynağı oldu ve üniversiteyi kazanmamda da etkili oldu.""3 aydırgeliyorum. Bağcılar'da oturuyorum.Tramvaya yakın olması cazip. İmkânlarıçok verimli. Çalışma alanları sakin, sessiz,sıcak.""Açıldığındaduydum fakat kalabalık olacağınıdüşündüğüm için gelmemiştim. Başkakütüphanelere gidiyordum. İlk kez geldim.Beklediğimden çok daha iyi buldum.Çok büyük, gençlerin çok ilgisinigörüyor. Yararlanabileceğim için çokmutluyum."