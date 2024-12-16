Yasemin Gündoğan 6 yıl 9 ay hapis cezası ve 8,2 milyon avroyu para cezasına çarptırıldı

Almanya'da 8,2 milyon euroluk soygunun baş şüphelisi olarak hakim karşısına çıkan Yasemin Gündoğan, yine sürpriz itiraflarda bulundu. Mahkemeye yine Sabah'ın ilk kez ismini duyurduğu sarışın lakaplı Yiğit Tufan'ı ismini veren Gündoğan bugün ilk kez olaydan sonra yaşananları anlattı. Gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlatan Gündoğan, "Suç sırasında yaklaşık sekiz milyon euro saydım. Benim fikrim en büyük kısmı, yani altı milyonu almaktı. Geri kalan Yiğit Tufan ve arkadaşlarının olacaktı. Sonunda bana sadece 20.000 Euro kaldı. Geri kalanını Tufan'a sormak lazım" dedi.

Mahkemede ilk kez olay gününü detaylı bir şekilde anlatan Gündoğan, "Her şey en yakın kız arkadaşım Büşra Satılmış'ın beni Almanya'da dolandırıcılık suçlamasıyla aranan erkek arkadaşı Yiğit Tufan ile tanıştırması ile başladı. Şakayla başlayan soygun fikri gerçeğe dönüştü. Kazma kürekle binaya girmeyi planlarken, daha sonra kolay bir yöntem bulduk." dedi.

BOŞ KASALARI GÖLE FIRLATTIK

Olaydan birkaç gün önce Tufan'ın arkadaşı olan Eray D.'nin paraları koymak için bir araç kiraladığını söyleyen Gündoğan, "Ben para dolu kasalarla şirketten ayrılırken Eray ve İnan K. araçtaydılar. Paraları yükleyip yola çıktık. Arabadaki kasalardan kurtulmamız gerekiyordu. Kasaları Bultensee'de bir göle attık. Daha sonra Avusturya'ya doğru yola çıktık. Ben havaalanında Türkiye'ye gitmek üzere ayrıldım. Para birkaç kişi tarafından belli dönemlerde Türkiye'ye aktarıldı"

YİĞİT VE AİLESİ KARŞILADI

Türkiye'ye indiğimde beni Yiğit ve ailesi karşıladı. Hep birlikte lüks bir tatil yaptık. Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Antalya'da saklandım. Yakalanma korkusuyla sürekli adres değiştiriyor evden çıkamıyordum"

Ben evden çıkarken Yiğit ve arkadaşları lüks bir hayat sürüyordu. Antalya'da iki lüks villa satın aldık. Fakat daha sonra bu villaların satıldığını ve paranın Yğit'e aktarıldığını öğrendim. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Yanlarından ayrılıp İstanbul'a geçtim.

BİR ARKADAŞIMI VURDULAR

Daha sonra bir arkadaşım vasıtasıyla Yiğit'ten payıma düşeni istedim. Fakat para isteyen arkadaşımı kol ve ayaklarından 9 kurşunla vurdular. Çok korktum. Karşımdaki kişilerin ne kadar güçlü ve insafsız olduğunu bu olayla öğrendim. Ve geri dönmek için plan yaptım ve sonunda teslim oldum dedi.

KARŞINIZDA DOLANDIRILMIŞ BİRİ VAR

Mahkeme başkanının son sözlerini sorması üzerine gözleri doğan Gündoğan, "Karşınızda dolandırılmış, ölümle tehdit edilmiş ve sonrası hapse çarptırılmış biri duruyor. Herkesten özür dilerim" dedi.

PARAYI GERİ ÖDEYECEK

Mahkeme Gündoğan'ı 6 yıl 9 ay hapse çarptırırken, 8.2 milyon euronun da geri ödenmesine karar verdi.