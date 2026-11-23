Antalya'da Türkçe öğretmeni Yasin Demir (42), motosikletli H.Ö. ve K.G. tarafından yol verme tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olay Alanya ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi İzzet Azak oğlu Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri H.Ö. (24) ile K.G. (20), motosikletle kaldırımdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada ikili ile karşılarına çıkan Türkçe öğretmeni Yasin Demir ve arkadaşı S.K. (58) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda H.Ö., yanında taşıdığı bıçakla Demir'i ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Yasin öğretmen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişki soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheliler kısa sürede saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüplelilerden H.Ö. tutuklanaka cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör