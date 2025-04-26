Yaşlı adam kendisine saldıran köpeği vurdu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, isminin M.K. (83) olduğu olduğu öğrenilen yaşlı adam, kendisine saldıran bir işletmenin 12 yıldır bakımını yaptığı Lady isimli köpeği silahla vurdu. Vücuduna 2 kurşun isabet eden ve işletme sahibi tarafından özel bir kliniğe götürülerek tedaviye alınan Lady veteriner hekimin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emekli polis olduğu öğrenilen yaşlı adam polis merkezine götürüldü. M.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
ÇOK SAYIDA MERMİ BULUNDU
Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından olayın yaşandığı yerde yapılan çalışmada çok sayıda mermi kovanına rastlandığı öğrenildi. Öte yandan, yaşlı adamın kendisine saldıran köpeği vurduğu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde M.K.'nın işletmenin yan tarafında bulunan köpekten kaçtığı ve daha sonra vurduğu anlar görüldü.
"KÖPEK KANLAR İÇERİSİNDE KAÇIYORDU"
Köpeğin vurulma anına şahit olan Burak Şerif balcı isimli vatandaş, "Stüdyoda otururken bir ses duyduk. İlk başta silah sesi olduğunu anlayamadık. Dışarı çıktığımda bir kez daha silah sıkıldı. Kurşunun yanımdan geçtiğini fark ettim ve sesini duydum. Hemen geri çekildim, arkadaşım 'Silah sıkıyorlar çıkma' diye seslendi. Sonra geri çıktığımda yaşlı bir amca köpeği vurmuş, köpek koşarak kanlar içerisinde kaçıyordu.