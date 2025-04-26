Yaşlı adam kendisine saldıran köpeği vurdu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, isminin M.K. (83) olduğu olduğu öğrenilen yaşlı adam, kendisine saldıran bir işletmenin 12 yıldır bakımını yaptığı Lady isimli köpeği silahla vurdu. Vücuduna 2 kurşun isabet eden ve işletme sahibi tarafından özel bir kliniğe götürülerek tedaviye alınan Lady veteriner hekimin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emekli polis olduğu öğrenilen yaşlı adam polis merkezine götürüldü. M.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.