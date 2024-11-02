Yaşlı adam ölü bulundu! Kızı cinayet dedi

Olay Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde meydana geldi. Köyde tek başına yaşayan İbrahim Tuna'dan bir süredir haber alamayan, şehir dışında bulunan yakınları köy muhtarına ulaştı. Muhtarın yaşlı adamın kapısını çalmasına rağmen cevap alamaması üzerine jandarma ekipleri olay yerine çağrıldı. Jandarma eşliğinde eve giren ekipler, yaşlı adamı kanlar içinde buldu. Jandarma olayın detaylarını araştırmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Tuna, kısa süre önce köy girişindeki arazisini, İstanbul'da avukat olarak bilinen bir akrabası ve hissedarı olan yeğeniyle birlikte satmıştı. Yaşlı adamın, satıştan elde ettiği yüksek miktardaki parayı bankaya yatırmak yerine evinde sakladığı belirtildi. Öte yandan, Tuna'nın kızı olduğu belirtilen Hatice Konca adlı bir kişinin sosyal medyada "Babam öldürülmüş. Ayhan Ş. Sisi bir hırsız değil bir Canidir" paylaşımında bulundu. Konu hakkında emniyet güçleri ve Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.