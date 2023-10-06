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Giriş Tarihi: 6.10.2023 15:47 Son Güncelleme: 6.10.2023 16:53

Yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Bursa'da yalnız yaşayan yaşlı bir adam yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Tahlisiz adamın ölümü ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Remzi YILMAZ
Yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilcesinde sabah saatlerinde Arapzade mahallesi Dr. Cemil Mandı sokak üzerinde bulunan evde yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınmayan Hüsamettin Bahadır (75) isimli adamın yakınları eve geldiklerinde yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Eve gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Hüsamettin Bahadır'ın cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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