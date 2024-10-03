Yaşlı adama çarpıp kaçtı: Daha sonra bakın ne yaptı!

Kaza, saat 07.30 sıralarında İzmir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkan D. yönetimindeki araç, seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki Nusret Mansur'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Mansur kanlar içerisinde yerde kalırken, araç sürücüsü İlkan D. kazanın ardından araçtan inerek kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilin çarptığı Nusret Mansur'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mansur'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ÖNCE KAÇTI SONRA GERİ GELDİ

Kazanın ardından kayıplara karışan araç sürücüsü İlkan D., kısa süre sonra kaza yerine gelerek polise teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kazanın ardından tek şeritten ilerleyen trafik, otomobilin yoldan çekilmesinin ardından normale döndü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

