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Giriş Tarihi: 13.3.2025 20:48 Son Güncelleme: 13.3.2025 21:38

Yaşlı adamın öldüğü evden yayılan kokuyla anlaşıldı

Bursa’da bir apartmanın zemin katında tek başına yaşayan 70 yaşındaki Mesut Nazlı evinde ölü bulundu. Nazlı’nın hayatını kaybettiği, apartmana yayılan kötü kokuyla ortaya çıktı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yaşlı adamın öldüğü evden yayılan kokuyla anlaşıldı

İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Gazi Magosa Caddesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında tek başına yaşamını sürdüren Mesut Nazlı'nın evinden kötü kokular yayılmaya başladı. Apartman sakinlerinin şüphelenmesi üzerine yapılan ihbarla polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.

Polisin girdiği evde, Mesut Nazlı'nın cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın günler önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Mesut Nazlı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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Yaşlı adamın öldüğü evden yayılan kokuyla anlaşıldı
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