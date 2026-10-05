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Giriş Tarihi: 5.10.2026 23:52

Yaşlı çift bıçaklanarak öldürüldü! Çiftin üst kat komşusu gözaltına alındı

Bursa'da sabah saatlerinde evlerinde ölü bulunan 64 yaşındaki Vural Kara ve 60 yaşındaki eşi Asiye Kara’nın bıçaklanarak cinayete kurban gittikleri belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Cinayet Büro Ekipleri, çiftin üst katında tek başına yaşayan ve kısa bir süre önce apartmanda kavga ettikleri öğrenilen adamı gözaltına aldı.

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MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yaşlı çift bıçaklanarak öldürüldü! Çiftin üst kat komşusu gözaltına alındı
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Gemlik ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan Kara çiftinden haber alamayan yakınları durumu Polise bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Asiye Kara ile Vural Kara'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Olayın ardından yapılan incelemelerde çiftin başlarına sert bir cisimle vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldüklerini belirledi. Hemen harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri, sokağın giriş ve çıkışında bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kara çiftinin akrabalarıyla da görüşen ekipler, kısa bir süre önce yaşlı çiftin bir komşularıyla kavga ettiğini öğrendi.

YALNIZ YAŞAYAN ÜST KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Devam eden soruşturma kapsamında ifade ve delilleri değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kara çiftinin üst katında tek başına yaşadığı tespit edilen ve kısa bir süre önce kavga ettikleri öğrenilen komşuyu gözaltına aldı. Gözaltına alınan komşu şahsın ismi henüz öğrenilemezken, yapılan ilk sorgulamada cinayeti kendisinin işlediğini kabul ettiği iddia edildi. Cinayetin hırsızlık amacıyla mı yoksa devam eden husumete dayalı olarak mı işlendiği araştırılıyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BURSA
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