Yaşlı çift bıçaklanarak öldürüldü! Çiftin üst kat komşusu gözaltına alındı

Gemlik ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan Kara çiftinden haber alamayan yakınları durumu Polise bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Asiye Kara ile Vural Kara'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Olayın ardından yapılan incelemelerde çiftin başlarına sert bir cisimle vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldüklerini belirledi. Hemen harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri, sokağın giriş ve çıkışında bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kara çiftinin akrabalarıyla da görüşen ekipler, kısa bir süre önce yaşlı çiftin bir komşularıyla kavga ettiğini öğrendi.

YALNIZ YAŞAYAN ÜST KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Devam eden soruşturma kapsamında ifade ve delilleri değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kara çiftinin üst katında tek başına yaşadığı tespit edilen ve kısa bir süre önce kavga ettikleri öğrenilen komşuyu gözaltına aldı. Gözaltına alınan komşu şahsın ismi henüz öğrenilemezken, yapılan ilk sorgulamada cinayeti kendisinin işlediğini kabul ettiği iddia edildi. Cinayetin hırsızlık amacıyla mı yoksa devam eden husumete dayalı olarak mı işlendiği araştırılıyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör