Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı çift şifa bulmak için gittikleri kaplıcada ölü bulunmuştu! Kükürt gazı şüphesi kan dondurdu
Giriş Tarihi: 09.10.2026 11:15

Yaşlı çift şifa bulmak için gittikleri kaplıcada ölü bulunmuştu! Kükürt gazı şüphesi kan dondurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 79 yaşındaki Yaşariye ve 80 yaşındaki Tahsin Ünver çifti kaldıkları pansiyonun banyosunda ölü bulunmuştu. Sır dolu olayda kükürt gazı şüphesi ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

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Yaşlı çift şifa bulmak için gittikleri kaplıcada ölü bulunmuştu! Kükürt gazı şüphesi kan dondurdu
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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce Türkiye'ye kesin dönüş yapan Yaşariye Ünver (79) ve eşi Tahsin Ünver (80), iki gün önce bölgedeki bir pansiyona yerleşti. Çiftin odaya girmesinin ardından iki gün boyunca dışarı çıkmaması üzerine pansiyon işletmecileri kontrol etmek istedi.

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Pansiyon işletmecisi tarafından yapılan kontrollerde ise yaşlı çift banyoda hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yaşariye ve Tahsin Ünver çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.



KÜKÜRT GAZI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde yaşlı çiftin vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmazken, çiftin kükürt gazından zehirlenmiş olma ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi. Tahsin ve Yaşariye Ünver çiftinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak.

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BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER

Yaşlı çiftin otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketleri olan Uşak'ın Sivaslı ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DENİZLİ #PAMUKKALE

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Yaşlı çift şifa bulmak için gittikleri kaplıcada ölü bulunmuştu! Kükürt gazı şüphesi kan dondurdu
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