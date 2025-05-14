Konya’da yaşlı çift yangında can verdi!

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Şehit Yusuf Kızmaz sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Ahmet ve Fatma Basal çiftinden haber alamayan yakınları, şüphelenip adrese gitti. Yakınları Basal çiftini iki odasından yanık kokusu gelen evin oturma odasında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucunda çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Çiftin cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.