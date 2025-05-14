Haberler Yaşam Haberleri Konya'da yaşlı çift yangında can verdi!
Giriş Tarihi: 14.5.2025 21:25 Son Güncelleme: 14.5.2025 21:35

Konya'da yaşlı çift yangında can verdi!

Konya’da müstakil bir evde çıkan yangında karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ahmet Basal (75) ve eşi Fatma Basal (61) hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da yaşlı çift yangında can verdi!

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Şehit Yusuf Kızmaz sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Ahmet ve Fatma Basal çiftinden haber alamayan yakınları, şüphelenip adrese gitti. Yakınları Basal çiftini iki odasından yanık kokusu gelen evin oturma odasında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucunda çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Çiftin cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da yaşlı çift yangında can verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz