Yaşlı çiftin cinayetinde 10 yıl sonra yeni duruşma!

Olay, 6 Ocak 2016 tarihinde Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde meydana geldi. İ.T. (74) ile eşi F.T. (79), yaşadıkları tek katlı evde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Yapılan incelemede cinayetin bir gün önce, 5 Ocak gecesi saat 20.00 sıralarında işlendiği değerlendirildi. Cinayetin işlendiği saatlerde bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle silah seslerinin çevreden duyulmadığı belirlendi.

FAİLİ MEÇHUL DOSYA YENİDEN AÇILDI

Cinayetin ardından jandarma ekiplerince olay yerinde kapsamlı inceleme yapıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, aile bireyleri ve olayla bağlantısı bulunabileceği değerlendirilen kişilerin ifadelerine başvuruldu. Çok sayıda adreste de arama gerçekleştirildi.

Olay yerine ilk ulaşan kişilerden biri olan maktullerin torunu E.T.'nin kıyafetlerinde yapılan kriminal incelemede montunun kolunda barut izi tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınarak tutuklanan E.T., yaklaşık 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra delil yetersizliği gerekçesiyle Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etti. Dosyanın faili meçhul kalmasının ardından cinayet, faili meçhul olayların yeniden incelenmesi kapsamında tekrar ele alındı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince dosyadaki tüm bilgi ve deliller yeniden değerlendirildi.

Yeniden yürütülen soruşturma kapsamında aile bireylerinin bazı ifadelerindeki çelişkiler üzerinde duruldu. Ö.T.'nin olay sonrasında psikolojik olarak zor günler geçirdiği, kabuslar gördüğü ve tedirgin davranışlar sergilediği yönündeki tespitler de dosyaya yansıdı. Şüphelinin bağlantıları ve görüşmeleri de incelemeye alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından düzenlenen operasyonda Ö.T., F.T., N.T., R.Ç., E.P., M.G. ve S.T. olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

"İFADELERİMİ BASKI ALTINDA VERDİM"

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen çapraz sorgulamalarda Özkan Teryaki ile annesi Nimet Teryaki'nin cinayete ilişkin bazı beyanlarda bulunduğu, olayın aile içi husumet nedeniyle gerçekleştirildiği ve cinayetin ardından evdeki bazı izlerin temizlendiği yönünde ifadeler verdikleri öğrenildi.

Ancak bugün görülen duruşmada sanıklar bu suçlamaları kabul etmedi. Savunması alınan Özkan Teryaki, soruşturma aşamasındaki ifadelerini baskı altında verdiğini öne sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ezel Ü. ise Özkan Teryaki ile bir süre birlikte yaşadığını, bu süreçte sanığın tedirgin davranışlarına şahit olduğunu söyledi. Ezel Ü., bir sohbet sırasında Özkan Teryaki'nin kendisine cinayeti işlediğini anlattığını iddia etti. Para istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını belirten tanık, Özkan Teryaki'nin ardından tüfeği alarak annesiyle birlikte dedesinin evine gittiğini söylediğini aktardı.

Ezel Ü., Özkan Teryaki'nin kendisine, dedesinin kaçmaya çalıştığı sırada babaannesini tüfekle vurduğunu anlattığını ileri sürdü. Tanık ayrıca söz konusu görüşmeye ilişkin ses kaydı bulunduğunu ve Özkan Teryaki'ye teslim olması yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti.

MAKTULLERİN KIZI DA DİNLENDİ

Mahkemede maktullerin kızı Fevziye Öğüç de tanık olarak dinlendi. Öğüç, anne ve babasının öldürülmesinin ardından evdeki kanların temizlendiğini belirterek, cinayetin dışarıdan gelen bir kişi tarafından bu kadar rahat gerçekleştirilebileceğine inanmadığını söyledi. Öğüç, Özkan ve Nimet Teryaki'nin cinayetle bağlantılı olduğuna inandığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti. Sanık Özkan Teryaki'nin babası Fevzi Teryaki ise oğlunun cinayeti işlediğine inanmadığını söyleyerek şikayetçi olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, Özkan Teryaki'nin tutukluluk halinin devamına, Nimet Teryaki hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin sürdürülmesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve mevcut delillerin değerlendirilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.