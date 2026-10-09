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Giriş Tarihi: 09.10.2026 01:10

Yaşlı çiftin sır ölümü: Cansız bedenleri pansiyonda bulundu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 79 yaşındaki Yaşariye ve 80 yaşındaki Tahsin Ünver çifti kaldıkları pansiyonun banyosunda ölü bulundu.

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Yaşlı çiftin sır ölümü: Cansız bedenleri pansiyonda bulundu!
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Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyona yaklaşık iki gün önce yerleşen çiftten haber alamayan işletme sahibi, akşam saatlerinde odalarını kontrol etti. Çifti banyoda hareketsiz bulan pansiyon sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yaşariye (79) ve Tahsin Ünver'in (80) hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

#DENİZLİ #PAMUKKALE
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Yaşlı çiftin sır ölümü: Cansız bedenleri pansiyonda bulundu!
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