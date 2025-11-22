Yaşlı kadın banyoda öldü

Nurdağı ilçesinin Bahçelievler mahallesi Dede Korkut caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda yalnız yaşayan Fatma Çağış'tan (67) haber alamayan yakınları eve gidip kontrol ettiklerinde yaşlı kadını banyoda yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulunan kadının cansız bedeni olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan inceleme sonrasında otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.