Yaşlı kadın, dere yatağında ölü bulundu

İddialara göre; akşam oturması için komşusuna giden Fidan, bir süre sonra, saat 21.00 sularında Cumhuriyet Mahallesi Atayurt Sokak'ta bulunan evine dönmek için buradan ayrıldı. Yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine kızı M. Fidan, durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan ekipler, yaşlı kadının cansız bedenine sabah saat 09-10.00 gibi ilçe merkezine 150 metre mesafede bulunan Çataklar mevkiinde ki Mezbahane deresi içerisinde ulaştı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Havva Fidan'ın hayatını kaybettiği belirledi. Yaşlı kadının ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.