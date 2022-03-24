Yaşlı kadını almayan taksicilere ‘men’ cezası

İstanbul Fatih'te önceki gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çıkan yaşlı kadın, taksiye binip evine gitmek istedi. El ettiği bir çok taksici durmazken, yaşlı kadın iki taksiyi durdurabildi. Yaşlı kadının "Allah rızası için, ayakta duramıyorum. Ne olur beni alın, evime bırakın" yakarışlarına rağmen mesafeyi beğenmeyen taksiciler yoluna devam etti. Plakalarından yola çıkan polis ekipleri, Hasan T. ve İzzettin D. adlı taksicileri yakaladı. Ruhsatları askıya alınan iki taksicinin araçları 3 gün trafikten men edildi.