Yaşlı kadını altınları için bıçaklayıp yaktılar! O ilimizde vahşet…



"BİR ŞÜPHELİ YA DA NET BİR BİLGİ YOK"

2 kişinin olayı gerçekleştirdiğini belirten Üzeyir Avcı, "Elimizdeki belgelere göre şu anda okul kamerası görüntüleri bulunuyor. Net olmamakla birlikte iki kişinin eşkalinin olduğu söyleniyor. Kameralara yansımış. Yetkililerden aldığımız bilgi bu. Bunun dışında net bir bilgi bulunmuyor. O yüzden şu anda en yakınlarımızdan başlayarak, köy halkı dahil köyün içinden dışından kimler var ise bir şekilde araştırılması ve bu olayın ortaya çıkartılması gerekiyor. Şu andaki eldeki bilgi ve belgelere göre devletimizin yetkililerine göre herhangi bir şüpheli ya da net bir bilgi yok" diye konuştu.