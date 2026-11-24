Sağlık Bakanlığınca yürütülen evde ağız ve diş sağlığı hizmeti kapsamında, yatağa bağımlı, fiziksel veya zihinsel engeli bulunan, ileri yaş ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken hastaların muayene ve tedavileri evlerinde gerçekleştiriliyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen hizmet kapsamında, 4 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile 18 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde oluşturulan 22 ekiple, kentin 39 ilçesinde hizmet veriliyor. Diş hekimi, diş teknisyeni ve klinik yardımcı personelinden oluşan ekipler, evde sağlık hizmeti araçlarıyla hastaları ziyaret ederek ağız ve diş sağlığı kontrollerini gerçekleştiriyor. Hastaların ihtiyaçları doğrultusunda diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği, hareketli protez uygulamaları, protez bakımı ve tamiri gibi işlemler yapılabiliyor. Ev ortamında yapılması mümkün olmayan veya klinik koşulları gerektiren işlemler için diş kliniğinde bulunması gereken tıbbi donanımın yer aldığı özel araçlardan yararlanılıyor.

HASTALARA BÜYÜK KOLAYLIK

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli Diş Hekimi Hande Özkan Şenen, evde ağız ve diş sağlığı hizmetinin özellikle evden çıkmakta zorlanan, kronik hastalıkları bulunan, fiziksel veya zihinsel engelleri nedeniyle hastaneye ulaşamayan kişiler için önemli bir kolaylık sağladığını söyledi. Şenen, uygulamanın hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

10 AYDA 2 BİN 46 HASTAYA ULAŞILDI

İstanbul'da 1 Ocak-31 Ekim 2026 döneminde evde ağız ve diş sağlığı hizmeti kapsamında 2 bin 46 farklı hastaya ulaşıldı. Bu dönemde sağlık ekipleri tarafından toplam 5 bin 254 ev ziyareti gerçekleştirildi. Uygulamayla hareket kabiliyeti kısıtlı, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastaların ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, mevcut ağız sağlığı sorunlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanıyor. Evde ağız ve diş sağlığı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 38 33 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezini arayarak başvuruda bulunabiliyor. Başvuruların ardından hastaların hizmet kapsamına uygunluğu değerlendiriliyor ve ihtiyaçlarına göre ziyaret ve tedavi süreci planlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör