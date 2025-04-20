Yat Limanı açıklarında bulunan erkek cesedin kimliği belli oldu

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Kaleiçi Yat Limanı açıklarında meydana geldi. Deniz feneri açıklarında su yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin, Kaleiçi Yat Limanı'ndaki karaya alındı. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yat Limanı'nda olay yeri inceleme ekipleri ve savcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden kişinin 41 yaşındaki Atakan Öter olduğu belirlendi.Öter'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öter'in falezlerden atıldı mı yoksa cinayete mi kurban gittiği yapılan ayrıntılı otopsinin ardından belli olacak.