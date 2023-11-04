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Giriş Tarihi: 4.11.2023 16:13 Son Güncelleme: 4.11.2023 16:16

Yatağan’da çıkan orman yangını kontrol altında

Muğla Yatağan’da henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Yatağan’da çıkan orman yangını kontrol altında

Muğla'nın Yatağan ilçesinin Bencik Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada başlayan yangın, bölgede paniğe neden oldu. Bölgedeki rüzgarın da etkiyle alevler yayılmaya başladı. İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 4 helikopter 3 uçak havadan, 17 arazöz-su tankeri ve söndürme ekipleri karadan müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altında alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Yatağan’da çıkan orman yangını kontrol altında
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