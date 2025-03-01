Yatağan’da sıra dışı kutlama!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, boşanma sonrası alışılmadık bir kutlama yapıldı. Eşinden boşanan bir kişi, ayrılığını kutlamak istedi. Gelin arabası gibi süslenmiş aracıyla şehir turu atan kişi, aracının plakasına büyük harflerle "BOŞANDI" yazdırarak dikkatleri üzerine çekti.

Yatağan sokaklarında dolaşırken çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına maruz kalan kişi, ayrılığını kutlamak amacıyla gerçekleştirdiği bu sıra dışı kutlamayı sosyal medya üzerinden de paylaşarak geniş yankı uyandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu ilginç kutlama tarzını hayretle izledi.