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Giriş Tarihi: 1.3.2025 18:34 Son Güncelleme: 1.3.2025 18:37

Yatağan’da sıra dışı kutlama!

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, eşinden boşanan bir kişi sıra dışı bir kutlama yaptı. Otomobilini gelin arabası gibi süsleyerek arkasına ‘BOŞANDI’ yazdıran kişi şehir turu attı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Yatağan’da sıra dışı kutlama!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, boşanma sonrası alışılmadık bir kutlama yapıldı. Eşinden boşanan bir kişi, ayrılığını kutlamak istedi. Gelin arabası gibi süslenmiş aracıyla şehir turu atan kişi, aracının plakasına büyük harflerle "BOŞANDI" yazdırarak dikkatleri üzerine çekti.

Yatağan sokaklarında dolaşırken çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına maruz kalan kişi, ayrılığını kutlamak amacıyla gerçekleştirdiği bu sıra dışı kutlamayı sosyal medya üzerinden de paylaşarak geniş yankı uyandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu ilginç kutlama tarzını hayretle izledi.

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Yatağan’da sıra dışı kutlama!
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