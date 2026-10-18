Yatak çarşafını ne sıklıkla değiştirmelisiniz? Uzmanlar çoğu kişinin yanıldığını söylüyor

YASTIK KILIFI VE NEVRESİM UNUTULMASIN

Yüzün ve saçın doğrudan temas ettiği yastık kılıfı, çarşaftan bile daha sık değiştirilmeli. Uzmanlar haftada iki kez değiştirmeyi öneriyor. Yüzde sivilce ya da cilt problemi yaşayanlar için bu daha da önemli. Nevresim ve yorgan kılıfları için ise iki-dört haftada bir yıkama yeterli görülüyor