Yatak çarşafını ne sıklıkla değiştirmelisiniz? Uzmanlar çoğu kişinin yanıldığını söylüyor

Ne zaman en son çarşafınızı değiştirdiğinizi hatırlıyor musunuz? Yoğun tempoda bu iş genellikle "birkaç haftaya" ertelenir. Oysa hijyen uzmanlarına göre yatağımız, ter, ölü deri hücreleri ve ev tozuyla her gece biraz daha kirleniyor. İşte çarşaf temizliği hakkında bilinmesi gerekenler.
Hijyen uzmanlarının büyük çoğunluğu yatak çarşafının haftada bir değiştirilmesini öneriyor. Birçok kişi bu işi iki ya da üç haftaya yayıyor. Sağlıklı bir yetişkin için en fazla iki hafta bile sınırda kabul ediliyor. Yani çoğumuzun alışkanlığı, önerilen sürenin epey uzağında.
Biz uyurken vücut gece boyunca ter salgılıyor, deri hücrelerini döküyor ve doğal yağlar bırakıyor. Bunlara saç telleri, ev tozu, polen ve bazen evcil hayvan tüyleri de ekleniyor. Bu birikim, ev tozu akarlarının ve bakterilerin yaşayabileceği uygun bir ortam yaratıyor. Çarşaf ne kadar uzun süre değiştirilmezse bu ortam o kadar büyüyor.
Bazı durumlarda haftada bir yetmeyebilir. Uzmanlar şu durumlarda çarşafı haftada iki kez ya da daha sık değiştirmeyi öneriyor:
Gece çok terleyenler
Alerjisi, astımı ya da egzaması olanlar
Yatağında evcil hayvanıyla uyuyanlar
Hasta olanlar, ateşli dönemlerde
Yatağa yemek ya da kremle girenler
Yazın sıcak aylarda uyuyanlar
Yüzün ve saçın doğrudan temas ettiği yastık kılıfı, çarşaftan bile daha sık değiştirilmeli. Uzmanlar haftada iki kez değiştirmeyi öneriyor. Yüzde sivilce ya da cilt problemi yaşayanlar için bu daha da önemli. Nevresim ve yorgan kılıfları için ise iki-dört haftada bir yıkama yeterli görülüyor
Çarşaflardaki akarları ve bakterileri azaltmak için sıcak suyla yıkamak öneriliyor. Pamuklu çarşafları kumaş etiketi izin veriyorsa 60 derecede yıkamak etkili sayılıyor. Hassas kumaşlarda etikete uymak gerekiyor. Çarşafı tamamen kuruttuktan sonra yatağa sermek de nemli ortamın oluşmasını önlüyor. Yatak koruyucusunu ve yastıkları da birkaç ayda bir yıkamak faydalı.