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Giriş Tarihi: 18.10.2026 16:56

Yatak çarşafını ne sıklıkla değiştirmelisiniz? Uzmanlar çoğu kişinin yanıldığını söylüyor

Her gün uyuduğumuz yatağın temizliği çoğu zaman gözden kaçıyor. Uzmanlar, çarşafı değiştirme sıklığında en sık yapılan hatayı ve hijyen için ideal süreyi açıkladı.

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Yatak çarşafını ne sıklıkla değiştirmelisiniz? Uzmanlar çoğu kişinin yanıldığını söylüyor
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Ne zaman en son çarşafınızı değiştirdiğinizi hatırlıyor musunuz? Yoğun tempoda bu iş genellikle "birkaç haftaya" ertelenir. Oysa hijyen uzmanlarına göre yatağımız, ter, ölü deri hücreleri ve ev tozuyla her gece biraz daha kirleniyor. İşte çarşaf temizliği hakkında bilinmesi gerekenler.

UZMANLARA GÖRE İDEAL SÜRE NE?

Hijyen uzmanlarının büyük çoğunluğu yatak çarşafının haftada bir değiştirilmesini öneriyor. Birçok kişi bu işi iki ya da üç haftaya yayıyor. Sağlıklı bir yetişkin için en fazla iki hafta bile sınırda kabul ediliyor. Yani çoğumuzun alışkanlığı, önerilen sürenin epey uzağında.

YATAĞINIZDA NELER BİRİKİYOR?

Biz uyurken vücut gece boyunca ter salgılıyor, deri hücrelerini döküyor ve doğal yağlar bırakıyor. Bunlara saç telleri, ev tozu, polen ve bazen evcil hayvan tüyleri de ekleniyor. Bu birikim, ev tozu akarlarının ve bakterilerin yaşayabileceği uygun bir ortam yaratıyor. Çarşaf ne kadar uzun süre değiştirilmezse bu ortam o kadar büyüyor.

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BU KİŞİLER DAHA SIK DEĞİŞTİRMELİ

Bazı durumlarda haftada bir yetmeyebilir. Uzmanlar şu durumlarda çarşafı haftada iki kez ya da daha sık değiştirmeyi öneriyor:

Gece çok terleyenler

Alerjisi, astımı ya da egzaması olanlar

Yatağında evcil hayvanıyla uyuyanlar

Hasta olanlar, ateşli dönemlerde

Yatağa yemek ya da kremle girenler

Yazın sıcak aylarda uyuyanlar

YASTIK KILIFI VE NEVRESİM UNUTULMASIN

Yüzün ve saçın doğrudan temas ettiği yastık kılıfı, çarşaftan bile daha sık değiştirilmeli. Uzmanlar haftada iki kez değiştirmeyi öneriyor. Yüzde sivilce ya da cilt problemi yaşayanlar için bu daha da önemli. Nevresim ve yorgan kılıfları için ise iki-dört haftada bir yıkama yeterli görülüyor

DOĞRU YIKAMA NASIL YAPILMALI?

Çarşaflardaki akarları ve bakterileri azaltmak için sıcak suyla yıkamak öneriliyor. Pamuklu çarşafları kumaş etiketi izin veriyorsa 60 derecede yıkamak etkili sayılıyor. Hassas kumaşlarda etikete uymak gerekiyor. Çarşafı tamamen kuruttuktan sonra yatağa sermek de nemli ortamın oluşmasını önlüyor. Yatak koruyucusunu ve yastıkları da birkaç ayda bir yıkamak faydalı.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Yatak çarşafını ne sıklıkla değiştirmelisiniz? Uzmanlar çoğu kişinin yanıldığını söylüyor
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