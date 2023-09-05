“Yatırım Uzmanı” vurgunu… 12 milyonluk vurguna 15 gözaltı…

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. SPK'ya kayıtlı olmayan yasa dışı bir "Forex" sistemi üzerinden vatandaşları kandırarak haksız kazanç sağlayan bir çetenin 15 üyesi gözaltına alındı. Çete üyelerinin söz konusu sistemde yatırımcılara kendilerini "Yatırım Uzmanı" olarak tanıttıkları, sisteme yüksek miktarlarda para yatırmaları halinde daha yüksek miktarlarda paralar kazanabileceklerini söyledi. Sisteme katılan yatırımcıların panelleri üzerinde oynamalar yaparak ve yatırımcıların yüksek meblağlarda paralar kazandıklarını gösteren ve sisteme daha çok para göndermelerini sağlayan çete üyelerinin para giriş ve çıkışlarını kontrol etmek için ''Finans'' ve ''Hazine'' departmanı kurdukları saptandı.