Yatırım ve finans sektöründe kadın temsilcinin yüzde 30’a ulaşması için 7 kurumdan ortak imza

Yatırım hizmetleri sunan kurumlar, Türkiye'nin kurumsal yönetimde, toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerine ulaşması için Yüzde 30 Kulübü Türkiye'nin liderliğinde, "Şirketlerin Yönetim Kurullarında ve Üst Düzey Pozisyonlarında Kadınların Temsilinin Artırılmasını Önemsiyoruz" bildirgesine imza attı. Bildirgeye imza atan 7 lider kurum, finansal hizmet verdikleri şirketleri ve paydaşlarını; yönetim kurullarında ve üst düzey pozisyonlarda kadın temsilinin artırılması konusunda bilgilendireceklerini ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak şirket karar organlarında kadınların temsilinin artırılması için harekete geçmelerini destekleyeceklerini beyan ve taahhüt etti.

İş hayatının her seviyesinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi amaçlayan Yüzde 30 Kulübü Türkiye, kadınların yönetim kurullarındaki temsilini artırmak amacıyla, yatırım hizmeti sunan piyasa etkinliği yüksek kurumlarla iş birliği gerçekleştirdi. Türkiye'nin önde gelen 7 yatırım şirketi, Yüzde 30 Kulübü Türkiye ve 7 şirket temsilcisinin yer aldığı çalışma grubu tarafından hazırlanan "Şirketlerin Yönetim Kurullarında ve Üst Düzey Pozisyonlarında Kadınların Temsilinin Artırılmasını Önemsiyoruz" başlıklı bildirgeye imza attı. Bildirge, çalışma grubunda yer alan; Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), QNB Finans Yatırım, ÜNLÜ Menkul Değerler ve Yapı Kredi Yatırım'ın katkılarıyla hazırlandı.

KADIN YÖNETİCİ ARTMASI İÇİN İMZACI KURUMLARDAN ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

İmza töreni, 30 Eylül 2024 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleşti. Törene %30 Kulübü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Melsa Ararat, Kulübün Yönetim Kurulu üyeleri ve proje çalışma grubu eş başkanları Nazan Somer Özelgin ve Ebru Dildar Edin ile bildirgenin hazırlığını da üstlenen çalışma grubu üyeleri; Ak Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu (YK) Üyesi Mert Erdoğmuş, Garanti Yatırım Genel Müdürü ve YK Üyesi Sinem Edige, İş Yatırım Genel Müdürü ve YK Üyesi Kenan Ayvacı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü ve YK Üyesi İbrahim Öztop, QNB Finans Yatırım Genel Müdürü ve YK Üyesi Pamir Karagöz, ÜNLÜ Menkul Değerler Genel Müdürü ve YK Üyesi Gamze Akgüney ve Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü ve YK Üyesi Yılmaz Arısoy ve bildirgeye destek verecek diğer aracı kurumlar katıldı ve yatırım bankaları katıldı.

"ŞİRKET YÖNETİMLERİNDE KADINLARIN ANLAMLI ORANLARDA YER ALMASI GEREKİR"

Kulübün Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Melsa Ararat, törenin açılışında yaptığı konuşmada "Araştırmalar yönetim kurulları ve üst yönetim ekiplerinde cinsiyet dengesinin finansal, çevresel ve sosyal performansla, insan haklarına, yasa ve düzenlemelere saygılı bir yönetimle ilişkili olduğunu göstermekte. Şirket yönetiminde kadınların anlamlı oranlarda yer alması ve cinsiyet eşitliği hedefine yönelik çabaların raporlanması yatırımcılar arasında güven oluşturulmasında bir katalizör görevi görmektedir. Nitekim küresel olarak yeni halka arzlarda dengeli bir yönetim kuruluna sahip şirketlerin paylarına daha fazla talep geldiğini görüyoruz. Yatırımcılar cinsiyet eşitliği performansı düşük olan şirketlerin operasyonel risklere ve itibar risklerine daha açık olduklarını dikkate aldıklarından bu şirketler sermaye piyasaları tarafından daha düşük değerlenmektedir. Bu nedenle Yüzde 30 Kulübü faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yatırımcı grupları ile yakın çalışmaktadır. Bugün açıklanan bildirge Türkiye şirketlerini, AB Cinsiyet Eşitliği Direktifi ve Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifinin belirlediği standartları en iyi uygulama örnekleri olarak dikkate almaya teşvik edecektir. Şirketleri bu yönde teşvik etmeyi, desteklemeyi ve bilgilendirmeyi taahhüt eden yatırım hizmetleri şirketlerine teşekkür ediyorum." dedi.

"ÇALIŞMALAR SOMUT HALE GETİRMEK İÇİN TAKİP MEKANİZMALARI HAYATA GEÇİRİLECEK"

Bildirgeye imza atan kurumlar tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yatırım hizmetleri sunan kurumlar olarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasındaki sorumluluğumuzun farkındayız. Yüzde 30 Kulübü Türkiye'nin liderliği ve içgörüsünden hareketle kadın yöneticilerin kurumsal yapılanma, yetkinlik ve verimlilik artışına sağladığı katkıya dikkat çekmek amacıyla önemli bir bildirgeye imza attık. Bu doğrultuda, yatırım hizmetleri ve bu hizmetlere bağlı yan hizmetler talebinde bulunan şirketleri yönetim kurullarında ve üst düzey pozisyonlarında kadın temsilinin artırılması ve kadın-erkek üye oranındaki dengeli yapılanmanın önemi konusunda bilgilendireceğimizi ve bu konuda harekete geçmelerini destekleyeceğimizi beyan ediyoruz." denildi. Bildirgenin etkinliğini artırmak ve gerçekleştirilecek çalışmaları somut hale getirmek amacıyla takip mekanizmaları hayata geçirilecek. Bu doğrultuda belli dönemlerde, bilgilendirme ve destek taahhüdüne ne ölçüde uyulduğu konusunda açıklama yapılması, ayrıca çalışma grubu aracılığıyla bir raporlama mekanizmasının oluşturulması öngörülmekte.

TÜRKİYE'DE KADINLARIN FİNANSAL SİSTEME DAHİL OLMA ORANLARI YETERSİZ"

Yönetim kurullarında ve üst düzey pozisyonlarda kadınların temsilinin artması, finans sektörü ve sermaye piyasalarında daha güçlü ve çeşitlendirilmiş karar alma süreçlerine olanak tanıyor. Kadın liderlerin finansal stratejilere katkıları, şirketlerin farklı risklere karşı daha dayanıklı olmasını sağlarken, paydaşların beklentilerine daha etkin şekilde yanıt verilmesine de yardımcı oluyor. "Şirketlerin Yönetim Kurullarında ve Üst Düzey Pozisyonlarında Kadınların Temsilinin Artırılmasını Önemsiyoruz" bildirgesinde sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah için istihdamda kadın çalışan payının artırılmasıyla üretilecek katma değerin kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna dikkat çekildi.

BORSA İSTANBUL ŞİRKETLERİNİN YÜZDE 34'ÜNÜN YÖNETİM KURULUNDA KADIN ÜYE BULUNMUYOR

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun "Türkiye'de Kadın Direktörler" raporuna göre, 2023 yılında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yönetim kurulunda ortalama %17,9 kadın üye olduğunu ve bu şirketlerin %34'ünün yönetim kurulunun tamamen erkeklerden oluştuğunu gösteriyor. 2023 yılında payları yeni halka arz olan şirketlerin yönetim kurulunda ise kadınların temsil oranı %13,5 ile bu ortalamanın da altında kalıyor. Avrupa Birliği Parlamentosu 2022 yılında yönetim kurullarında en az % 33 oranında kadın olmasını zorunlu kıldı. Bu direktifin halka açık şirketlere tanıdığı süre 2026'da sona eriyor. Yüzde 30 Kulübü Türkiye, yasa ve kural koyucuları bu konuda AB ile hizalanma konusunda çaba göstermeye davet ediyor.