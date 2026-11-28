CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetimindeki belediyenin trafik sorununu çözmek amacıyla hayata geçirdiği projeler, uygulamadaki aksaklıklarla tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise kısa süre önce trafiğe açılan Bilkent Bulvarı-İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı Bağlantı Yolu oldu. Ankara trafiğini rahatlatması, Konya Yolu ve Eskişehir Yolu üzerindeki araç yoğunluğunu azaltması hedeflenen yeni bağlantı yolu, açılışının üzerinden henüz birkaç gün geçmeden uzun araç kuyruklarıyla gündeme geldi. 16 Kasım'da hizmete açılan güzergâhta, yapılan çalışmalar nedeniyle şerit sayısının düşürülmesi sürücüleri mağdur etti.

8 ŞERİTLİ YOL TEK ŞERİTE DÜŞTÜ KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU!

Toplam 8 şerit olarak planlanan ve her iki yönde 7 kilometre uzunluğa sahip olan bağlantı yolunda, istinat ve diğer çalışmalar nedeniyle trafik akışının aksadığı görüldü. Özellikle akşam saatlerinde yolun dört şeritten tek şeride düşmesi, güzergâhta uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yol boyunca çok sayıda aracın sağlı sollu durduğu görüldü. Güzergâhı kullanan vatandaşlar, bazı araçların hararet yaptığı, bazılarının ise dik eğimli yolda fren balatalarının yanması nedeniyle ilerleyemediği yönünde paylaşımlarda bulundu. Bir sürücü yaşadığı mağduriyeti, "Yeni açılan Bilkent-İncek yolu, yukarıya doğru tek şeride düşüyor 4 şeritli yol. Belki 80-90 araba var sağlı sollu. Ya hararet yapmışlar ya balataları yanmış, 6 km'yi 25 dakikada gidiyorsunuz şu an" sözleriyle anlattı. Bir başka sürücü ise yaşadığı sıkıntıyı, "45 dakikada geçemedik. Balataların yanmasından dolayı çok kötü bir koku olmuştu. Bir yerden sonra tek şeride düşüyor yol" ifadeleriyle dile getirdi.

İNCEK SAKİNLERİ DE TEPKİLİ

Yeni bağlantı yolunun bölgedeki trafik sorununu çözmek yerine yoğunluğu artırdığını savunan İncek sakinleri de yaşadıkları ulaşım sıkıntılarını sosyal medyada paylaştı. Bölgede yaşayan bir vatandaş, "İncek'te oturuyorum, trafik daha da berbat oldu. Sabah akşam Ahlatlıbel'i dönünce 1 saatten önce Jandarma'nın oraya gidemiyoruz" ifadelerini kullandı. Ankara'nın farklı noktalarındaki trafik yoğunluğuna dikkat çeken vatandaşlar, kısa mesafelerin dahi uzun sürede aşılabildiğini belirtti. Bir başka kullanıcı ise iş çıkışında Sıhhiye'den Yaşamkent'e ulaşmasının 1 saat 40 dakika sürdüğünü ifade etti.

YAVAŞ SUÇU PERSONELE ATTI!

Bilkent-İncek Bağlantı Yolu'nda yaşanan mağduriyet, Mansur Yavaş'ın da gündemine geldi. Yavaş, yaptığı açıklamada yolun açılmasının hemen ardından yaşanan aksaklıkları kabul ederek belediye personelini sorumlu tuttu. Yavaş, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Arkadaşlar insanla çalışıyoruz, personelle çalışıyoruz. Çalıştığımız personel zaman zaman iyi yaptığını düşünerek hatalı işler yapıyor. Bu Bilkent-İncek Bağlantı Yolu açıldı. Bizim arkadaşımız daha açıldığı günün ertesi günü oraya çimento boşaltan aracı çeker, 4 şeridin 3 şeridini kapatır akşam vakti. Birçok araba balata yaktı. Haberimiz oluncaya kadar zaten olan olmuş. Şimdi ben soruşturma açtım bunlar hakkında."

"ANKARA HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Yaşanan mağduriyet nedeniyle Ankaralılardan özür dileyen Yavaş, sorumlular hakkında işlem yapılacağını belirterek, "Yani bizim genel felsefemiz şu, arkadaş eğer sizin kendi insanınıza saygınız yoksa kendinize de saygınız yok. Ben personelim adına bütün orada sıkışan ya da mağdur olan Ankara halkından öncelikle özür diliyorum. Gerekeni yaptık, soruşturmayı açtık. Bu konuda ilgili görevden almaları da mutlaka yapacağız" dedi. Yavaş'ın açıklamasıyla birlikte, yeni açılan bir bağlantı yolunda gerekli koordinasyon ve çalışma planlamasının sağlanamadığı da belediye yönetiminin kendi açıklamalarıyla gündeme geldi. Kent trafiğini rahatlatması beklenen projenin daha ilk günlerinde yaşanan bu aksaklık, ABB'nin çalışma planlaması ve saha denetimini yeniden tartışmaya açtı.