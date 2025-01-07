Yavru gorile 20 bin isim önerisi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, geçtiğimiz 22 Aralık'ta Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe almış ve kutuda, nesli tükenmek üzere olan goril yavrusunu ele geçirmişti. Tarım Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından rehabilitasyon ve bakımı yapılan goril yavrusu için isim önerileri alınmaya başlandı. İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde muhafaza edilen goril yavrusu için Tarım Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından isim arandığını duyurdu. Bunun üzerine sosyal medyada "#Benceİsmi" etiketiyle 20 binin üzerinde isim önerisi paylaşıldı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarına 'Fişek', 'Mahzun', 'Garip', 'Merhamet', 'Masum' gibi isim önerileri sunuldu. Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsim hakkında payımız olduğunu düşündüğümüz için, Kaçak İstihbarat Müdürlüğümüzün kısa adı 'Kim' bizim önerimizdir" denildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun, "Bence ismin Umut olsun" ifadelerinin yer aldığı mektubu paylaştı. Paylaşımda, "Koruyucu aile bakımındaki bir evladımız diyor ki; bence ismi 'Umut' olsun" ifadeleri yer aldı. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, yavru goril için isim önerilerinin 1 hafta içerisinde tamamlanmasından sonra en çok oy alan isimler oylamaya sunulacak. Gorilin ismi oylama sonucuna göre konulacak.