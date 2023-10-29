Yavuz Sultan’da TOGG Konvoyu

Cumhuriyetimiz, 100. yılında tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri birbirinden renkli etkinlikler ve programlar ile Cumhuriyetin 100. yılını kutluyor. Bazı vatandaşlar ise sosyal medya'da biraraya gelerek yaratıcı ve büyük beğeni toplayan etkinlikler gerçekleştiriyor. İşte bu etkinliklerden birisi de İstanbul'da gerçekleşti.

GURURLANDIRAN KONVOY

İstanbul'da gerçekleşen etkinlikte, Bundan kısa bir süre öncesine kadar, "Yapamazlar", "üretemezler" dedikleri, ancak yapılıp üretimine başladığı halde, hatta siparişi ve satışı devam etiği halde " fabrikası yok" gibi iddialarda bulunulan TOGG'lar ile konvoy düzenlendi. Onlarca TOGG sahibi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında biraraya gelerek konvoy yaptı. İşte gururlandıran kovoydan görüntüler