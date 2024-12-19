Yaya geçidinde doktoru bıçaklayan sürücü: Bir anlık sinirle bıçakladım

Adana'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen genel cerrah Op. Dr. Burak Yavuz'u, çıkan tartışmada kolundan bıçaklayan Eray K. (24) yakalandı. İfadesinde, "Geçmeye çalıştığında yayalara kırmızı ışık yanıyordu. Sonra arkamdan el hareketi yapıp, küfretti. Bir anlık sinirle bıçakladım" diyen Eray K., tutuklandı.

YEŞİL IŞIK YANDI İDDİASI

Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Toros Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kozan Devlet Hastanesi'nde genel cerrah olarak görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada otomobil sürücüsü Eray K. ise durmayıp, Yavuz'un geçmesine izin vermedi. Kendine yeşil ışık yandığını öne süren Yavuz, Eray K.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine aracını durdurup, bıçakla inen Eray K., Yavuz ile tartıştı.

KOLUNA DİKİŞ ATILDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Eray K., Yavuz'u kolundan yaralayıp, kaçtı. İlk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülen Yavuz'un koluna dikiş atıldı. Kontrol için hastanede bekletilen Yavuz, daha sonra taburcu edildi. Yavuz'un şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Eray K.'yi evine yapılan baskında gözaltına aldı.

"BİR ANLIK SİNİRLE BIÇAKLADIM"

Emniyete götürülen Eray K., ifadesinde, "Geçmeye çalıştığında yayalara kırmızı ışık yanıyordu. Sonra arkamdan el hareketi yapıp, küfretti. Bir anlık sinirle bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eray K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.