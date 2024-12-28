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Giriş Tarihi: 28.12.2024 20:13 Son Güncelleme: 28.12.2024 21:02

Yaya geçidinde kaza: 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan kamyonun yaya geçidinde çarpması sonucu 43 yaşındaki Dilek Genç hayatını yitirdi.Kamyon sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABBAS ÇAKAR
Yaya geçidinde kaza: 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Gebze Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan kavşakta, kaza dün meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına, Coşkun O. yönetimindeki kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Yapılan incelemeler sonucunda, kazada hayatını kaybeden kişinin Dilek Genç (43) olduğu belirlendi. Akrabaları tarafından teslim alınan cenaze, bugün düzenlenen cenaze töreniyle Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Coşkun O. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

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Yaya geçidinde kaza: 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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