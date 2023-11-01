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Giriş Tarihi: 1.11.2023 11:04 Son Güncelleme: 1.11.2023 11:15

Yaya geçidini kullanan yaşlı adama kamyon çarptı yaşamını yitirdi

Adana’da 81 yaşındaki Baki Karagöz, yaya geçidinden yolun karşına geçmek isterken kamyon çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Yaya geçidini kullanan yaşlı adama kamyon çarptı yaşamını yitirdi

Adana'da 81 yaşındaki Baki Karagöz, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken kamyonet çarpmasını sonucu hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Y.E., gözaltına alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. 81 yaşındaki Baki Karagöz, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada Y.E idaresindeki kamyonet kendisine çarptı. Karagöz yere düşüp, aracın altında bir süre sürüklendi. Sesi duyup, kamyonu durduran Y.E.'nin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Karagöz'ün cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Y.E. ise polis merkezine götürüldü.

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Yaya geçidini kullanan yaşlı adama kamyon çarptı yaşamını yitirdi
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