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Giriş Tarihi: 14.3.2025 00:27

Yayalara çarpan sürücü alkollü çıktı

Çerkezköy’de 3 yayaya çarptıktan sonra markete giren ve ardından kaçan sürücü kısa süre içinde polis tarafından yakalandı. Sürücü M.B.V. 1.78 promil alkollü olduğu ve 4 gün önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı belirlendi.

Yayalara çarpan sürücü alkollü çıktı

Kaza, bugün akşam saatlerinde Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Tepe istikametine giden M.B.V. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen bir kişiye daha çarptıktan sonra markete girdi. Kaza sonrası sürücü ile yanındaki arkadaşı olay yerinden kaçarken, yaralılar yolun karşısına geçmek isteyen B.D. (9), I.D. (19) ve kaldırımda bekleyen A.K. (40) ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü, kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü M.B.V.'nin 1.78 promil alkollü olduğu ve kazadan 4 gün önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı belirlendi.

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Yayalara çarpan sürücü alkollü çıktı
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