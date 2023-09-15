Yayladaki çadırda korkunç infaz

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyüne bağlı Sugurpaşa yaylasında çiftçi olan Nazım Sümer'den haber alamayan komşuları çadırına gitti. Çadıra giren köylüler, Nazım Sümer'in ellerinin arkadan bağlı ve öldürülmüş olduğunu gördü. Köylülerin durumu 112 Acil Servis'e bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Yapılan incelemede öldüğü belirlenen Sümer'in cansız bedeni otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan otopside silahla öldürüldüğü belirlenen Sümer, memleketi Van'da toprağa verildi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, Nazım Sümer'in yaz nedeniyle hayvanlarını yaylaya geldiği belirlendi.