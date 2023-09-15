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Giriş Tarihi: 15.9.2023 11:13 Son Güncelleme: 15.9.2023 11:19

Yayladaki çadırda korkunç infaz

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Nazım Sümer, yayladaki çadırında elleri arkadan bağlandıktan sonra tabancayla vurularak öldürüldü.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Yayladaki çadırda korkunç infaz

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyüne bağlı Sugurpaşa yaylasında çiftçi olan Nazım Sümer'den haber alamayan komşuları çadırına gitti. Çadıra giren köylüler, Nazım Sümer'in ellerinin arkadan bağlı ve öldürülmüş olduğunu gördü. Köylülerin durumu 112 Acil Servis'e bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Yapılan incelemede öldüğü belirlenen Sümer'in cansız bedeni otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan otopside silahla öldürüldüğü belirlenen Sümer, memleketi Van'da toprağa verildi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, Nazım Sümer'in yaz nedeniyle hayvanlarını yaylaya geldiği belirlendi.

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Yayladaki çadırda korkunç infaz
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