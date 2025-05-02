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Giriş Tarihi: 2.5.2025 17:59

Yaylaya gitmek isterken canlarından oluyorlardı: Devasa kayadan son anda kurtuldular!

Gümüşhane'de meydana gelen olayda, yaylaya gitmek isteyen Nedim Güvendi ve arkadaşları devasa kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Düşen kaya parçasının kütlesi olası facianın büyüklüğünü gözler önüne sererken, kayanın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

İHA
Yaylaya gitmek isterken canlarından oluyorlardı: Devasa kayadan son anda kurtuldular!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan Erikbeli Yaylası'na gitmek isteyen Nedim Güvendi ve arkadaşları Kale Mahallesi yol ayrımı mevkiinde devasa kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Dağ yamacından kopan ve yolun ortasına düşen kayanın boyutu yaşanabilecek facianın boyutlarını gözler önüne sererken vatandaşlar yol güzergâhında önlem alınmadığını söyleyerek yetkililere çağrıda bulundular. Yola düşen devasa kaya kütlesi Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kaldırılırken, yol tekrar trafiğe açıldı.

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Yaylaya gitmek isterken canlarından oluyorlardı: Devasa kayadan son anda kurtuldular!
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