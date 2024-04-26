Yazar Ayşenur Bağlı’nın “Tiamat’ın Kolyesi” adlı kitabı yayınlandı

Resim ve yazın alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren, 2023 yılında "Berceste" isimli kişisel resim sergisi sanatseverler tarafından beğeni toplayan Ressam ve Yazar Ayşenur Bağlı'nın "Tiamat'ın Kolyesi" adlı kitabı okuyucularla buluştu.
ROMANIN KONUSU
Bağlı, verdiği röportajda, yayınlanan romanının konusunu şu ifadelerle özetliyor:
"Romanın konusunu Antik Babil tanrılarından biri olan Tiamat, zamanın en güçlü tanrısı Marduk'a karşı verdiği savaşı kaybetmiş ve yok edilmiştir. Ancak bu savaşta kaybedeceğini öngören Tiamat yok edilmeden önce yeniden dirilmek için sahip olduğu tüm güçleri evrenin dört bir yanına dağıtır. Kahramanımız Temmuz, Tiamat'ı yeniden diriltmek için tüm güçleri bir araya getirmekle görevlendirilir ve macera başlar."
"KİTAP TEMMUZ'UN IRAK'A YAPTIĞI YOLCULUKLA BAŞLAR"
Kitabın, uzun yıllardır gördüğü rüyaların peşinden giderek kendisine anlatılan şeyi bulmaya karar veren "Temmuz" isimli karakterin Irak'a yaptığı yolculukla başladığını söyleyen Ayşenur Bağlı, şu ifadeleri kullandı:
"Temmuz, Eski Babil kentine ulaşır, bir semt pazarında Tiamat'ın kolyesini şans eseri satın alır. Gezisinin bir parçası olan Babil'in Asma Bahçeleri'ni ziyaret ederken kolye harekete geçer ve Temmuz'u esir alır. Zaman girdabıyla zamanda yolculuk yapmaya başlayan Temmuz'un ilk durağı Babil olur. Burada tanıştığı Sanherib ile birlikte Temmuz'un eve geri dönebilmesi için uğraşırlar. Babil Kulesi'ne ulaşan Temmuz, burada Kingu ile tanışır ve yedi katlı Babil Kulesi'ne tırmanmaya başlarlar. Her bir katında bambaşka bir sınavla karşılaşır, uzun bir arayışın sonunda kolyenin istediği ilk elementi bulurlar. İkinci bölümde yeniden ortaya çıkan zaman girdabı, kahramanlarımızı kolyenin belirlediği değil, kendi istediği bir zamana, Endülüs'e taşır. Kordoba'da yaşanan bir savaşın ortasına düşen Temmuz ve Kingu, Ömer Hoca'nın yardımıyla Kızıl Saray'ı bulmak için yola düşer.
Ömer Hoca'nın kendisine emanet ettiği Kurtuba'nın kalbini Kızıl Saray'a ulaştıran Temmuz, aradığı elementi bulabilmek için zamanda ileriye gitmek zorundadır. Ömer Hoca'nın arkadaşı olan Demirci Abdullah, Temmuz'a sedef kakma bir kutu verir ve zamanda yolculuğun sırrını öğretir. Kutunun içindeki haritanın gösterdiği adaya giden Temmuz ve Kingu, seyahat ettikleri gemi kaptanının da kendilerine katılmasıyla haritanın gizemini çözüp Kızıl Saray'ın tamamlandığı zamana giderler. Aslanlı Avlu'ya varmalarıyla kolye ihtiyacı olanı alır ve zaman girdabı yeniden ortaya çıkar. Kitabın üçüncü bölümünde Temmuz ve Kingu Asya'nın güzelliklerini içinde barındıran Bali'ye giderler.
Temmuz kendini Bratan Gölü'nde yaşayan bir Uyapu olarak bulur. Keja ile arkadaş olurlar ve buradan kurtulmanın yolunu araştırırlar. Aradığı şeyin Göl Tanrıçası Dewi Danu'nun tacı olduğunu anlayan Temmuz, tacı alabilmek için bir savaş başlatır ve destek istemek için diğer göl krallıklarına gider. Kitabın dördüncü bölümünde Temmuz ve Kingu kendilerini Marduk'un yıldızı olan Jüpiter'de bulurlar. Kolyenin aradığı gücü bulmak hiç kolay olmayacaktır. Bir yandan araştırma yaparken bir yandan da hayatta kalmaya çalışırlar.
Neon'la tanıştıktan sonra Temmuz için olaylar daha da karmaşık bir hal alır. Artık aşkı için bir seçim yapmak zorundadır. Kitabın son bölümünde Tiamat'ın ihtiyacı olan tüm güçleri bir araya getiren Temmuz, kendini yine Babil'de bulur. Temmuz'un Babil'e dönmesiyle Tiamat yeniden dirilir. Marduk'a karşı savaşır ve onu yok eder. Temmuz'u bundan sonrası için yeni maceralar beklemektedir."
"TÜM OKUYUCULARA HİTAP EDİYOR"
Kitabın, fantastik roman türüne ilgi duyan tüm okuyuculara hitap ettiğini belirten Ayşenur Bağlı, "Ayrıca içerisinde mitolojik öğeler ve tarihi bilgiler içermesi sebebiyle kitlesi genişlemektedir." dedi.
"KİTABIM HER YAŞ GRUBUNA HİTAP ETMEKTE"
Yazar ve Ressam Ayşenur Bağlı, "Kitap, korkutucu bir rüyayı yıllardır görmeye devam eden genç Temmuz'un etrafında dönüyor. Hikâyemiz Babil'de başlıyor. Oradan Endülüs'e, savaşın ortasına gidiyoruz. Sonra kendimizi Endonezya'da bir adada buluyoruz. Ardından kahramanımız, kitabı yazarken esinlendiğim Babil Yaratılış Destanı'nda önemli bir yere sahip olan Jüpiter'e seyahat ediyor ve tüm bu maceranın sonunda yine başladığı yere dönüyor. Kitap boyunca Temmuz'un yolda olma haline şahitlik ediyoruz. Yanında Babil'de tanıştığı yaratık, Kingu var. Okuyanlar, kitapta bolca mitolojik ve fantastik öğelerin yanında tarih ve coğrafya konularıyla da karşılaşacak. Hedefim fantastik bir hikâyeyi dünyamız üzerine kurgulamaktı. Bu nedenle gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki kitabım her yaş grubuna hitap etmekte." ifadelerini kullandı.
"HER OKUYANIN BAMBAŞKA PENCERELER YAKALAYACAĞINDAN EMİNİM"
Röportajda, "Kitabınızla özellikle vermek istediğiniz belirgin bir mesaj var mı?" sorusuna da yanıt veren Bağlı, şu ifadeleri kullandı:
"Kitabımda insanlara mesaj verme ya da bilgi yükleme kaygım hiç olmadı. Yazarken keyif aldım, istedim ki okuyanlar da hayatın günlük karmaşasından bir süreliğine uzaklaşabilsin ve keyiflensin. Elbette zaman zaman hayat görüşümü ve sitemlerimi yansıttığım bölümler oldu. Her okuyanın bambaşka pencereler yakalayacağından eminim."