Yazar Ayşenur Bağlı’nın “Tiamat’ın Kolyesi” adlı kitabı yayınlandı

Temmuz kendini Bratan Gölü'nde yaşayan bir Uyapu olarak bulur. Keja ile arkadaş olurlar ve buradan kurtulmanın yolunu araştırırlar. Aradığı şeyin Göl Tanrıçası Dewi Danu'nun tacı olduğunu anlayan Temmuz, tacı alabilmek için bir savaş başlatır ve destek istemek için diğer göl krallıklarına gider. Kitabın dördüncü bölümünde Temmuz ve Kingu kendilerini Marduk'un yıldızı olan Jüpiter'de bulurlar. Kolyenin aradığı gücü bulmak hiç kolay olmayacaktır. Bir yandan araştırma yaparken bir yandan da hayatta kalmaya çalışırlar.

Neon'la tanıştıktan sonra Temmuz için olaylar daha da karmaşık bir hal alır. Artık aşkı için bir seçim yapmak zorundadır. Kitabın son bölümünde Tiamat'ın ihtiyacı olan tüm güçleri bir araya getiren Temmuz, kendini yine Babil'de bulur. Temmuz'un Babil'e dönmesiyle Tiamat yeniden dirilir. Marduk'a karşı savaşır ve onu yok eder. Temmuz'u bundan sonrası için yeni maceralar beklemektedir."

"TÜM OKUYUCULARA HİTAP EDİYOR"

Kitabın, fantastik roman türüne ilgi duyan tüm okuyuculara hitap ettiğini belirten Ayşenur Bağlı, "Ayrıca içerisinde mitolojik öğeler ve tarihi bilgiler içermesi sebebiyle kitlesi genişlemektedir." dedi.

"KİTABIM HER YAŞ GRUBUNA HİTAP ETMEKTE"

Yazar ve Ressam Ayşenur Bağlı, "Kitap, korkutucu bir rüyayı yıllardır görmeye devam eden genç Temmuz'un etrafında dönüyor. Hikâyemiz Babil'de başlıyor. Oradan Endülüs'e, savaşın ortasına gidiyoruz. Sonra kendimizi Endonezya'da bir adada buluyoruz. Ardından kahramanımız, kitabı yazarken esinlendiğim Babil Yaratılış Destanı'nda önemli bir yere sahip olan Jüpiter'e seyahat ediyor ve tüm bu maceranın sonunda yine başladığı yere dönüyor. Kitap boyunca Temmuz'un yolda olma haline şahitlik ediyoruz. Yanında Babil'de tanıştığı yaratık, Kingu var. Okuyanlar, kitapta bolca mitolojik ve fantastik öğelerin yanında tarih ve coğrafya konularıyla da karşılaşacak. Hedefim fantastik bir hikâyeyi dünyamız üzerine kurgulamaktı. Bu nedenle gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki kitabım her yaş grubuna hitap etmekte." ifadelerini kullandı.