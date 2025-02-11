Yazar Eylem Tok ve oğlu Türkiye’ye iade ediliyor

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve yurtdışına kaçan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur (17) ile annesi Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, 4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından ABD'ye kaçmıştı. Türkiye'nin başvurusu üzerine gözaltına alınan anne ile oğlu tutuklanmıştı. Konuya ilişkin son gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı: "İade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir."