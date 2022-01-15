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Giriş Tarihi: 15.1.2022 23:27 Son Güncelleme: 15.1.2022 23:28

Yazar Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti!

AA
Yazar Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti!

Asıl adı Ömer Okçu olan ve "Minyeli Abdullah" romanıyla tanınan gazeteci, yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayatını kaybetti.

Timaş Yayın Grubu'nun kurucusu Okçu'nun vefatını, oğlu Osman Okçu Twitter hesabından, "Babam Hekimoğlu İsmail, ahiret yolculuğuna çıktı. Dualarınızı beklerim." ifadeleriyle duyurdu.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Hekimoğlu İsmail'in ardından birçok kişi sosyal medya hesabından üzüntülerini dile getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Ülkemizde, özellikle 'Minyeli Abdullah' romanıyla tanınan yazar Hekimoğlu İsmail'in (Ömer Okçu) vefatını teessürle öğrendim. Bir süredir tedavi gören değerli yazara Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Okçu, daha sonra 1975'te Sur dergisini çıkardı.

Türdav'ın ve Timaş'ın kurucuları arasında yer alan Okçu, 1988'de başladığı Zaman Gazetesi'ndeki köşe yazarlığını uzun yıllar sürdürdü. Ömer Okçu'nun kaleme aldığı "Minyeli Abdullah" romanı, ilk defa 1965'te Babıali'de Sabah gazetesinde yayınlandı.

Harran Üniversitesi Fahri Edebiyat Doktorası unvanına 1994'te layık görülen Okçu, yurt içi ve dışında yüzlerce konferans verdi.

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Yazar Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti!
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